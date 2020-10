Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb festgenommen

Stuttgart-MitteStuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (27.10.2020) einen 40 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Elektronikfachgeschäft an der Kronenstraße einen Lautsprecher gestohlen zu haben. Der Tatverdächtige betrat gegen 19.00 Uhr das Fachgeschäft und nahm aus der Auslage einen Lautsprecher im Wert von über 200 Euro an sich. Ein Ladendetektiv beobachtete den Mann, wie dieser zunächst die Warensicherung gewaltsam entfernte und das Gerät anschließend in seiner Hose versteckte. Als der 40-Jährige das Geschäft verlassen wollte, sprach der Detektiv den Mann an und übergab ihn den alarmierten Polizeibeamten. Der mongolische Tatverdächtige wurde am Mittwoch (28.10.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Wege des beschleunigten Verfahrens zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig.

