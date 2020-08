Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unverschlossenes E-Bike entwendet

Lennestadt (ots)

Zwischen 22.20 und 22.45 Uhr am Dienstag (18. August) haben Unbekannte ein E-Bike, das an einem Gehweg in der Siegener Straße in Grevenbrück unverschlossen abgestellt war, endwendet. Der Wert des schwarzen E-Bikes der Marke "Prophete" liegt im dreistelligen Eurobereich. Zudem war an dem Lenker ein auffälliger türkiser Fahrradkorb angebracht. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

