POL-OE: 30-jähriger Fahrradfahrer durch Handy abgelenkt

Attendorn- Am Dienstag (18. August) hat sich gegen 10.30 Uhr auf dem Gehweg der Finnentroper Straße ein Unfall ereignet, bei dem ein 30-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Nach eigenen Angaben befuhr er den Gehweg in Richtung Atta-Höhle. Da er sein Handy während der Fahrt bediente, übersah er einen einbiegenden Pkw, sodass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Der Fahrradfahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. An dem Fahrrad fanden die Beamten Betäubungsmittel, die sie sicherstellten. Ein durchgeführter Drogentest im Krankenhaus verlief aber negativ. Es entstand jeweils ein Sachschaden an den Fahrzeugen im dreistelligen Eurobereich. Die Beamten schrieben eine Anzeige. Die Polizei weist auch darauf hin, dass die Handynutzung während des Fahrradfahrens Konsequenzen hat und ein Bußgeld nach sich zieht.

