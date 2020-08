Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Abschleppfahrzeug brennt aus

Bild-Infos

Download

Olpe (ots)

Aufgrund eines technischen Defektes brannte am Montag gegen 11.45 Uhr ein Abschleppfahrzeug aus. Der 34-jährige Fahrer hatte bereits auf der Autobahn 45 Brandgeruch wahrgenommen und war an der Anschlussstelle Olpe abgefahren. Auf der B 54/55 stellte er den LKW in Fahrtrichtung Olpe in einer Bushaltestelle ab und stieg aus. Die verständigte Feuerwehr konnte ein Abbrennen des Fahrzeuges nicht mehr verhindern. Auslaufende Betriebsstoffe liefen auf die Fahrbahn, so dass die B 55, zur Reinigung durch eine Fachfirma, in beide Richtungen bis gegen 14.10 Uhr gesperrt werden musste. Dadurch kam es zu sowohl auf der Autobahn wie auch auf der B 54/55 zu Staus. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 20 Kräften vor Ort. Die Untere Wasserbehörde sowie Straßen NRW waren ebenfalls an der Brandstelle.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell