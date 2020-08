Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Tatverdächtiger ermittelt

Attendorn (ots)

In der Nacht zu Montag (17. August) hat sich gegen 3 Uhr ein Einbruch in ein Café in der Ewiger Straße in Attendorn-Neulisternohl ereignet, bei dem in einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung ein Tatverdächtiger ermittelt werden konnte. Vorab hatte zunächst eine unbekannte Person ein Fenster aufgehebelt und war eingestiegen. Dadurch wurde ein akustischer Alarm ausgelöst und der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung trafen die Beamten auf einen Mann, auf den die Personenbeschreibung von Zeugen passte. Sie kontrollierten seine Papiere, durchsuchten die Wohnung und stellten verschiedene Werkzeuge sicher. Ob der angetroffene Mann, der Einbrecher ist, ist noch Teil der Ermittlungen. Bei dem versuchten Einbruch entstand ein Sachschaden an einem Fenster im Café.

