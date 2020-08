Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Lennestadt (ots)

In der Nacht von Freitag (14. August, 23.30 Uhr) auf Samstag (15. August) haben Unbekannte versucht, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Freiheit" in Lennestadt-Bilstein einzubrechen. Gegen 8.30 Uhr bemerkte der Bewohner, dass sich Hebelspuren an einem Fenster befunden haben, allerdings war keiner in das Wohnhaus eingedrungen. Eine Nachbarin gab jedoch an, dass zwischen 4.15 Uhr und 4.30 Uhr ihr Hund gebellt und sie daraufhin aus dem Fenster geschaut hatte, aber niemanden bemerkte. Ob die Täter vom Eindringen absahen, da sie gestört wurden oder selber zu laut waren, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden liegt im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

