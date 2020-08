Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Bild-Infos

Download

Olpe (ots)

Am Mittwoch (12. August) hat sich gegen 16.25 Uhr auf der Straße in der Wüste ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 19-Jähriger verletzt wurde. Zunächst befuhr der 19-Jährige die Straße stadtauswärts. Zeitgleich beabsichtigte ein 36-Jähriger, der ihm mit seinem Pkw entgegen kam, auf einen dort befindlichen Pendlerparkplatz nach links abzubiegen. Nach eigenen Angaben beachtete er dabei nicht den entgegenkommenden Verkehr. Der 19-Jährige sah zwar das abbiegende Fahrzeug, konnte aber nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass die Fahrzeuge kollidierten. Dabei wurde der 19-Jährige verletzt. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell