Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte beschädigen Gartenhütte

Finnentrop (ots)

In der Zeit von Mittwoch (12. August, 19 Uhr) bis Sonntag (16. August, 11 Uhr) haben Unbekannte eine Gartenlaube in Lenhausen in der "Fretterbachstraße" verwüstet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter durch Aufbrechen der Tür (vermutlich mittels selbst mitgebrachten Werkzeugen) Zugang zu dem Gartenhaus. Anschließend beschädigten sie den Innenraum der Laube und nahmen einen Karton mit, den sie im weiteren Verlauf dazu genutzt haben, ein Feuer zu legen, um die gesamte Laube zu zerstören. Dies gelang jedoch nicht und es blieb beim Versuch. Darüber hinaus entwendeten sie zwei Angeln und einen Gaskocher. Der Beutewert liegt im dreistelligen Bereich und der Sachschaden im zweistelligen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

