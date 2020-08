Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht Pirmasens Vogesenstraße

Pirmasens (ots)

In der Zeit von Freitag, 31.07.2020 20:00 Uhr bis Samstag, 01.08.2020, 05:00 Uhr streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren einen in der Pirmasenser Vogesenstraße Höhe Hausnummer 10 am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw Toyota Auris und verursachte hierbei einen Sachschaden von ca. 1000. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise an PI Pirmasens unter Tel.: 06331/5200 oder pipirmasens@polizei.rlp.de

