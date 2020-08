Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Verkehrsunfall; Verursacher unter Alkoholeinfluss

Polizei Pirmasens (ots)

Am 31.07.2020, gegen 20:50 Uhr, befuhr ein 77-jähriger Mann aus Pirmasens die Vogesenstraße in Pirmasens. In Höhe des Anwesens mit der Hausnummer 14 streifte er ein rechts am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Unfallverursacher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von 0,62 Promille. Die Ermittlungen - auch in wieweit die Alkoholisierung ursächlich für den Verkehrsunfall war - dauern an. |pips

