Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Person mit Drogen kontrolliert

Polizei Pirmasens (ots)

In der Hauptstraße in Pirmasens wurde am 31.07.2020, gegen 10 Uhr, ein 23-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz kontrolliert. Dabei konnten zwei Tabletten mit Betäubungsmittel aufgefunden werden. Ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet. |pips

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Pirmasens

Telefonnummer 06331/5200

pipirmasens@polizei.rlp.de

oder

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell