Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Contwig - Verkehrsunfallflucht

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Am 31.07.2020 im Zeitraum von 00:15 Uhr bis 10:30 Uhr stand ein weißer Toyota Corolla, in der Pirmasenser Straße in Contwig in Höhe der Hausnummer 22, ordnungsgemäß geparkt. Das Fahrzeug war auf einer, parallel zur Fahrbahn verlaufenden, Parkfläche in Fahrtrichtung Stambach abgestellt, als ein vorbeifahrender Verkehrsteilnehmer den linken Außenspiegel des Toyotas touchierte und beschädigte. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem Toyota entstand ein Schaden in Höhe von ca. 400 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pizw

