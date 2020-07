Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mann verunglückt tödlich bei Mäharbeiten

Rieschweiler-Mühlbach (ots)

Am späten Freitagmorgen ist es in Rieschweiler-Mühlbach zu einem tödlichen Unfall bei Mäharbeiten auf einem Feld gekommen. Ein 53 Jahre alter Mann aus Pirmasens der für seine Schafe in Rieschweiler-Mühlbach ein Grundstück gepachtet hat, mähte dies mit einem großen Rasentraktor mit angehängtem Mulchwerk. Auf dem 8 bis 15 Grad steilen Grundstück wollte er um eine Mulde herumfahren und hat sich hierbei im Radius wohl etwas verschätzt. Das Mulchwerk verhakte sich kurz und der Traktor kippte zur Seite. Der Mann fiel in die Mulde, der Traktor überschlug sich und begrub den Mann unter sich. Die Ehefrau die den Unfall sah, verständigte sofort die Rettungsleit- stelle. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen die mit 9 Fahrzeugen und 45 Mann vor Ort war, kippte den Traktor auf die Seite und begann mit der Reanimation. Diese wurde durch 3 RTW, Notarzt und eine Rettungshubschrauberbesatzung fortgesetzt. Doch leider erlag der Mann seinen schweren Verletzungen. |piwfb

