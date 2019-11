Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall durch Frischling

Kirchen (ots)

Zu einem Wildunfall kam es am Freitag, 15.11.2019, 22:15 Uhr in Kirchen auf der B. 62. Hier kreuzte eine Rotte Wildschweine die Fahrbahn, ein Frischling prallte gegen einen PKW Subaru. Das Tier wurde hierbei so stark verletzt, dass es an der Unfallstelle von seinen Leiden erlöst werden musste. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von 750,- Euro.

