Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Raub/räub. Diebstahl in der Grünanlage Wedebrunnen

Polizei Pirmasens (ots)

Am 31.07.2020, gegen 22:30 Uhr, kam es zwischen einem 28-jährigen Mann mit Wohnsitz in Ruppertsweiler und einer 7-köpfigen Personengruppe, bestehend aus 17 bis 19-jährigen jungen Männern, zum Streit, weil sich der 28-jährige Beschuldigte aus deren Bierkiste ungefragt eine Flasche Bier herausgenommen hatte. Aus der Gruppe heraus wurde der Mann aufgefordert die Flasche wieder zurückzustellen. Daraufhin nahm der Beschuldigte eine Flasche Whiskey an sich und zerschlug diese an einem Mülleimer. Mit der teilweise zerschlagenen Flasche schlug er einem der jungen Männer an den Hinterkopf. Dieser zog sich dabei eine stark blutende Kopfwunde zu. Es kam dann zu einem Gerangel, bei dem zwei weitere junge Männer aus der Gruppe leicht verletzt wurden. Der 28-jährige Beschuldigte zerschlug im weiteren Verlauf den kompletten "Alkoholvorrat" der Gruppe im Wert von 120 Euro und nahm unter Drohen und Anwenden von Gewalt eine Bluetooth-Musikbox im Wert von 150 Euro an sich. Dabei wurde ein weiterer junger Mann leicht verletzt. Im Anschluss daran ging der 28-jährige Mann wieder zu seiner, sich in der Nähe befindlichen Gruppe zurück, die sich nicht an den Handlungen des Beschuldigten beteiligt hatte. Es kam in der Folge auch dort zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen dem 28-jährigen und einem Mann aus dieser Gruppe, bei der beide leicht verletzt wurden. Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort konnte die Bluetooth-Box in einem Gebüsch und im Geldbeutel des 28-jährigen Beschuldigten eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Der Beschuldigte wurde über Nacht in Gewahrsam genommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Weil ein Alco-Test bei dem Beschuldigten 2,02 Promille ergab, wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an. |pips

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Pirmasens

Telefonnummer 06331/5200

pipirmasens@polizei.rlp.de

oder

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell