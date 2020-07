Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Anstelle mit Reisegruppe in den Süden - Einzelzelle im Norden

Hannover (ots)

Flughafen Hannover:

Am 07.Juli 2020 verhaftete die Bundespolizei einen 29-jährigen Deutschen bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Diyarbakir (Türkei).

Der Delinquent unternahm im weiteren Verlauf sogar einen Fluchtversuch, der jedoch erfolgreich unterbunden wurde.

Der polizeilich schon mehrfach in Erscheinung Getretene Deutsche hatte nach Verurteilung wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln in zwei Fällen die fällige Geldstrafe in Höhe von 9.000,- EUR, ersatzweise 200 Tage Ersatzfreiheitsstrafe, nur teilweise getilgt und sich im weiteren Verlauf der weiteren Strafvollstreckung entzogen.

Der haftbefreiende Geldbetrag in Höhe von 7.600,- EUR konnte ebenso wenig aufgebracht werden, wie die ausstehenden Kosten in Höhe von 1.756,67 EUR.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erfolgte die Überstellung in die zuständige Justizvollzugsanstalt zur Verbüßung der -168- tägigen Ersatzfreiheitsstrafe.

