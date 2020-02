Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugen gesucht. Baufahrzeug in Hasseler Sandgrube aufgebrochen.

Hassel (ots)

(opp) In der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen wurde von unbekannten Tätern ein Raupenfahrzeug in einer ehemaligen Sandgrube am Hämelhauser Kirchweg in Hassel aufgebrochen. Auf der Suche nach wertvollen Motorkomponenten wurden beide Seitenklappen der Raupe aufgehebelt und geöffnet. Nachdem der oder die Täter feststellten, dass das Baufahrzeug nicht über diese Teile verfügte, wurde der Tatort unverrichteter Dinge wieder verlassen. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 400,- Euro. Die Beamten des Polizeikommissariates Hoya bittet Personen, die zeugenschaftliche Hinweise auf Täter oder verdächtige Fahrzeuge geben können, sich unter der Telefonnummer 04251/934640 zu melden.

