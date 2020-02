Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Opfer völlig perplex

Bückeburg (ots)

(ma)

Als völlig perplex beschrieb eine 46jährige Bückeburgerin gestern gegenüber Polizeibeamten ihren Gemütszustand, als sie realisierte hatte, dass sie Opfer eines besonderen Trickdiebstahls geworden war.

Die Frau war gestern gg. 13.50 Uhr in der Bückeburger Kreuzbreite im WEZ-Markt einkaufen und nutzte mit ihrem Pkw die hintere Ausfahrt, die sich genau gegenüber der Zufahrt zum OBI-Baumarkt befindet.

In der Ausfahrt stehend, vergewisserte sich die Bückeburgerin, ob sie in die Straße einfahren kann, als von links eine Frau auf einem Fahrrad sich annäherte und gegen den stehenden Pkw der 46jährigen fuhr. Die Radfahrerin fiel vom Fahrrad und blieb am Boden liegen.

Die am Boden liegende Frau nahm keine Hilfeleistung entgegen und verhielt sich gegenüber der Bückeburgerin aggressiv und schubste diese weg, als sie der vermeintlich Verletzten aufhelfen wollte bzw. ihr Fahrrad an die Seite schob.

Die Radfahrerin, die angab aus Rumänien zu stammen, erklärte im gebrochenem Deutsch, dass sie keine Polizei wolle, schwang sich wieder auf ihr Fahrrad und fuhr vermutlich in Richtung Hans-Neschen-Straße davon.

Die Szenerie wurde von einem Mann beobachtet, der offenbar an der dortigen Haltestelle auf einen Bus wartete.

Die verstörte Autofahrerin kehrte zu ihrem noch laufenden Pkw zurück, wo die Türen geöffnet waren.

Erst nach einigen Minuten erklärte sich der theatralische Auftritt der Radfahrerin, als die Bückeburgerin bemerkte, dass das Portemonnaie aus der Handtasche, die auf dem Beifahrersitz stand, von Mittätern der "Schauspielerin" während der filmreifen Aufführung geleert wurde.

Durch den Anstoß des Fahrrades an den Pkw entstand zudem ein Sachschaden am Fahrzeug.

Die Polizei Bückeburg bittet um Meldung des männlichen Zeugen, der der Autofahrerin helfen wollte und vermutlich auf den Bus wartete. Hinweise in dieser Angelegenheit nimmt die Polizei Bückeburg unter der Tel.-Nr.: 05722/95930 entgegen.

