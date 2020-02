Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einschleichdiebstahl

Bückeburg (ots)

(ma)

Für Verwirrung und Irritation sorgten am vergangenen Donnerstag um 15.00 Uhr zwei Einschleichdiebe, die in der Bückeburger Lessingstraße einem Seniorenehepaar Bargeld aus dem Wohnhaus entwendeten.

Zunächst traf die Geschädigte, die im Garten arbeitete, vor der Haustür auf einen Mann, der erklärte, dass er Solaranlagen zum Verkauf anbietet. Nach einem kurzen Gespräch setzte die Frau ihre Gartenarbeit fort.

Wahrscheinlich nutzte während der kurzen Unterhaltung ein Mittäter die Gelegenheit über den geöffneten Wintergarten in das Haus zu gelangen. Wie lange sich der Mittäter im Haus aufhielt ist unbekannt, weil sich der im Haus aufhaltende Ehemann ebenfalls an die Haustür begeben musste, weil es dort klingelte. Auf dem Weg zur Haustür kam dem Hausinhaber ein Unbekannter aus seinem Wohnzimmer entgegen, der erklärte, dass er von der im Garten arbeitenden Ehefrau hineingeschickt wurde. Der Unbekannte verschwand wieder durch die Wintergartentür und an der Tür stand ein Mann, der Handwerkerarbeiten anbot, der dann aber auch schnell verschwand.

Das Ehepaar bemerkte erst am Folgetag, dass einer der Täter im Schlaf-und Wohnzimmer war und Bargeld gestohlen hatte.

Von den beiden Einschleichdieben liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

Täter 1: Alter über 20 Jahre, Körpergröße ca. 160 cm, normale Statur, sprach akzentfreies Deutsch, bekleidet mit schwarzen Arbeitsanzug, trug schwarzes Basecap

Täter 2: Alter höchstens 40 Jahre, Körpergröße ca. 175 cm, sprach akzentfreies Deutsch, dunkle Haare, bekleidet mit schwarzen Arbeitsanzug.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

