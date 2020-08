Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Baumarkt - Alarmauslösung verhindert Diebstahl

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Bislang unbekannte Täter drangen in der Dienstagnacht (04.08., 01.30 Uhr) in einen Baumarkt an der Wiedenbrücker Straße ein und versuchten auf gewaltsame Weise in das Kassenbüro zu gelangen.

Bisherigen Erkenntnissen nach überwanden die Einbrecher zunächst den Zaun auf der Gebäuderückseite. Nachdem dort eine Außentür gewaltsam geöffnet wurde, versuchten die Unbekannten mit roher Gewalt die Trockenbauwände des verschlossenen Kassenbüros einzuschlagen. Durch die einsetzende Alarmauslösung flüchteten die Einbrecher, vermutlich ohne weiteres Diebesgut und vor dem Eintreffen der Polizeikräfte aus dem Gebäude, in unbekannte Richtung.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

