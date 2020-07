Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen - Transporter in Brand geraten

Hasbergen (ots)

In der Straße Hasenkamp bemerkte ein Anwohner am Samstagmittag (12 Uhr) offene Flammen und eine starke Rauchentwicklung aus dem Dach einer Lagerhalle. Als die Einsatzkräfte der Polizei und der Freiwilligen Feuerwehren Oesede, Niedermark, Hasbergen und Harderberg an der Halle eines dortigen Dachdeckerbetriebes eintrafen, stellten sie fest, dass der Motorraum eines Transporters in Flammen stand. Die Feuerwehr zog das Fahrzeug aus der Halle, löschte den Brand und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Gebäude und den Bürokomplex. Nach ersten Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt brandursächlich gewesen sein. Verletzt wurde niemand. An dem Transporter entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

