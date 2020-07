Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Garagen ins Visier von Einbrechern geraten

Bissendorf (ots)

In der Straße Glockenbreede hatten Unbekannte es zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen auf zwei Garagen abgesehen. In einem Fall scheiterten sie bei dem Einbruchsversuch. Bei einer weiteren Tat erlangten der oder die Täter jedoch ein schwarzes 28-Zoll-Herrenrad der Marke Stevens, Modell E-Molveno, und einen blau-schwarzen Kompressor. Die Polizei in Melle bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05422/920600 entgegengenommen.

