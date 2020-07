Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Radfahrer nach Unfall schwer verletzt - Verursacher flüchtet

Osnabrück (ots)

Bei einem Unfall in der Katharinenstraße wurde am frühen Samstagmorgen ein 50 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt. Ein 25-Jähriger war mit einem E-Scooter in der Katharinenstraße unterwegs und nahm im Bereich der Kreuzung Katharinenstraße/Auguststraße einen Unbekannten mit. Als sich die beiden jungen Männer gegen 00.40 Uhr unmittelbar vor der Kreuzung Arndtstraße befanden, sprang der ca. 20 bis 25-jährige Unbekannte ab und direkt vor den entgegenkommenden Radfahrer. Der 50-Jährige konnte nicht mehr ausweichen, prallte mit dem jungen Mann zusammen und stürzte. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der ca. 20 bis 25-Jährige entfernte sich unerlaubt in Richtung Arndtstraße. Beschrieben wurde er als 1,70 bis 1,75 m groß. Er hatte blonde Haare mit "einem Undercut zur linken Seite" und trug eine blaue Jeans und helle Schuhe. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2215.

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell