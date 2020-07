Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/BAB 1 - Drei Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Auffahrunfall

Bramsche/BAB 1 (ots)

Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der A 1, zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Neuenkirchen-Vörden, ein Auffahrunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen. Dabei erlitten drei Personen leichte Verletzungen. Die Autofahrer waren gegen 16.50 Uhr in Richtung Bremen unterwegs, als der Verkehr ins Stocken geriet. Eine 21-Jährige und ein 35-Jähriger bremsten daraufhin ab. Ein 28 Jahre alter Autofahrer hielt vermutlich zu wenig Abstand zu den vorausfahrenden Pkw und fuhr mit seinem Renault auf den BMW des 35-Jährigen auf. Dadurch wurde dieser auf den VW Golf der Frau geschoben. Im Folgenden prallte ein 21-Jähriger mit einem VW Passat auf den Renault, ein 32 Jahre alter Mann mit einem BMW auf den VW Passat und ein 51-Jähriger mit einem Hyundai auf den BMW. Der 51 Jahre alte und der 28-jährige Autofahrer wurden leicht verletzt. Ebenfalls leichte Verletzungen zog sich ein 46 Jahre alter Beifahrer zu, der in dem BMW des 35-Jährigen saß. Vier der sechs Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 27000 Euro.

