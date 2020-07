Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen - Einbrecher nahmen Bargeld und Laptop mit

Alfhausen (ots)

Unbekannte verschafften sich am Freitag Zutritt zu einem Mehrparteienhaus in der Kolpingstraße. Im Obergeschoss brachen sie zwischen 14 und 18.50 Uhr eine Wohnungstür auf, betraten sämtliche Räume, durchwühlten das Mobiliar nach Diebesgut und stahlen ein Laptop und Bargeld. Anschließend flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei in Bersenbrück bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05439/9690 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell