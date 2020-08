Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkoholisierter Radfahrer prallt gegen geparkten Pkw - Unfallflucht geklärt

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Ein 56-jähriger Mann aus Delbrück befuhr in der frühen Sonntagnacht (02.08., 00.05 Uhr) mit seinem Fahrrad die Straße Berkenheide, im Ortsteil Westerwiehe und kollidierte hierbei mit einem geparkten Opel Corsa.

Eigenen Angaben nach befuhr der Radfahrer die Straße Berkenheide aus Neuenkirchen kommend. Kurz nach der Einmündung zur Straße Auf den Wiehen kam es zur Kollision mit dem Pkw am Straßenrand. Der 56-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen und eine Schadensregulierung zu gewährleisten.

Eine Zeugin bemerkte den verletzten Radfahrer im Nahbereich, hielt ihren Pkw an und verständigte den Rettungsdienst. Die zur Unfallaufnahme ebenfalls verständigten Polizeibeamten stellten fest, dass der 56-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Eindruck, so dass dem 56-Jährigen in der Folge eine Blutprobe in einem Gütersloher Krankenhaus entnommen wurde. Zudem muss sich der Mann nun in einem Strafverfahren verantworten.

