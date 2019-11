Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall

Bad Pyrmont (ots)

Am 13.11.2019, gegen 13:35 Uhr, kam es auf der Einmündung Bahnhofstraße/Südstraße in Bad Pyrmont zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 52jährige Frau aus Lügde war mit ihrem Opel Adam aus dem Einbahnstraßen-Abschnitt der Bahnhofstraße nach links in Richtung Bahnhof abgebogen und hatte, vermutlich weil ihre Sicht durch einen ordnungsgemäß haltenden Linienbus behindert wurde, einen Mazda 5 übersehen. Die 28jährige Fahrerin des Mazda, die auf der Südstraße in Richtung Bahnhof fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und ihr Fahrzeug stieß mit der rechten Seite des Opel zusammen. Der Opel streifte anschließend noch einen weiteren Linienbus, der auf dem Linksabbiegerfahrstreifen zur Humboldtstraße verkehrsbedingt wartete. Der Mazda und der Opel wurden erheblich, der KOM nur leicht beschädigt. Der Mazda war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 10.000,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeikommissariat Bad Pyrmont

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

PHK Schiffling

Telefon: 05281/94060

E-Mail: poststelle@pk-bad-pyrmont.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell