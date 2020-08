Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad in Rietberg

Gütersloh (ots)

Rietberg (aw) - Am Montag, den 03.08.2020, gegen 16:25 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Varenseller Straße in Rietberg. Ein 46 jähriger Gütersloher befuhr mit seinem Fiat die Varenseller Straße aus Rietberg kommend in Fahrtrichtung Verl. Dieser beabsichtigte dann nach links in die Straße Spexardweg abzubiegen. Innerhalb des Abbiegevorgangs überholte den PKW ein 58 jähriger Rietberger auf seinem Motorrad. Das Motorrad kam zu Fall und rutschte in den nahe gelegenen Entwässerungsgraben. Der Motorradfahrer verletzte sich dabei schwer, war jedoch stets ansprechbar. Die Varenseller Straße musste zwecks Unfallaufnahme ca. 40 min voll gesperrt werden. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den Motorradfahrer in ein gütersloher Krankenhaus.

