Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrüche in Gartenanlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-OstStuttgart-Ost (ots)

Unbekannte Täter sind in der vergangenen Woche (21.10.2020 bis 28.10.2020) in drei Gartenanlagen im Stuttgarter Osten eingebrochen. Im Buchwald brachen die Täter im Zeitraum von 21.10.2020 bis zum 28.10.2020 in zwei Gartenanlagen ein. Im Gewann Cannstatter Rain kam es im Zeitraum vom 26.10.2020 bis zum 28.10.2020 ebenfalls zu einem Einbruch in eine Gartenanlage. Die unbekannten Täter öffneten vor Ort gewaltsam einen Geräteschuppen. Ob die Einbrecher Beute machten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

