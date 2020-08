Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Alkoholisierter Radfahrer vertraut Navi und nimmt die Autobahn

Goch-Asperden (ots)

Nach einer Feier den kürzesten Heimweg wollte in der Nacht auf Samstag (16. August 2020) offenbar ein 26-Jähriger aus Kleve mit seinem Rad nehmen: Gegen 01:45 Uhr erhielt die Leitstelle die Meldung, dass sich auf der A57 zwischen den Anschlussstellen Kleve und Goch in Fahrtrichtung Köln ein Radfahrer auf der Autobahn befindet. Die eingesetzten Polizeibeamten entdeckten den jungen Mann ca. 500 Meter vor der Abfahrt Goch auf dem Seitenstreifen, wo er mit seinem E-Bike unterwegs war. Auf Nachfrage gab er an, nicht bemerkt zu haben, auf der Autobahn zu sein, sein Handynavi hätte ihm diesen Weg vorgegeben. Da die Beamten beim 26-Jährigen eine "Fahne" wahrnahmen, führten sie einen Atemalkoholtest durch, der positiv ausfiel. Auf der Wache im Goch wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Taxi für die sichere Heimfahrt bestellt. (cs)

