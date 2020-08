Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Zweimal Diebstahl aus Fahrzeugen

Kevelaer (ots)

Zwischen Donnerstag und Samstag (15. August 2020) schlugen Automarder gleich zweimal in Kevelaer zu: Zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag öffneten sie ohne Aufbruchsspuren einen verschlossenen Ford Focus, der an der Rheinstraße abgestellt war. Die Täter entwendeten eine Speicherkarte und Warengutscheine aus dem Wagen. Auf der Karl-Leisner-Straße verschafften sich Unbekannte zwischen Freitagabend und Samstagmorgen über eine spaltbreit geöffnete Scheibe Zugriff in das Wageninnere eines VW Jetta. Sie stahlen eine Kamera, ein Navigationsgerät und verschiedene Unterlagen aus dem Wagen. Die Kripo Goch erbittet Zeugenhinweise unter 02823 1080. (cs)

