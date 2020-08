Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum- Verkehrsunfall/ LKW schiebt vier Fahrzeuge ineinander

Issum (ots)

Am Freitagmorgen (14. August 2020) gegen 07.15 Uhr kam es auf der Weseler Straße in Höhe des Strohwegs zu einem Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen, aber zum Glück mit nur zwei leicht verletzten Personen. Ein 52-jähriger LKW-Fahrer aus Straelen fuhr auf eine Fahrzeugschlange auf, die verkehrsbedingt an der Einmündung des Strohwegs in Richtung Alpen halten musste. Er schon den 1er BMW einer 19-jährigen Frau aus Geldern auf den vor ihr stehenden VW Passat, der von einem 22-jährigen Gelderner gefahren wurde. Der VW wiederum wurde auf einen Mitsubishi Space Star einer 59-jährigen Issumerin geschoben und dieser stieß gegen einen Fiat Kastenwagen, der von einem 34 Jahre alten Mann aus Geldern gefahren wurde. Beide Frauen erlitten durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen. Großer Sachschaden entstand dagegen an den Fahrzeugen. Nicht mehr fahrbereit waren der BMW, der VW und der Mitsubishi, so dass diese abgeschleppt werden mussten. (as)

