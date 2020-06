Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Wer hat Zettel an der Windschutzscheibe hinterlassen?

Moers (ots)

Die Polizei sucht einen Zeugen, der am Anfang der Woche einen Zettel an der Windschutzscheibe eines beschädigten Autos hinterlassen hat.

Eine 27-jährige Frau aus Moers hatte einen schwarzen Mercedes am Montag gegen 15.35 Uhr in der Ulrich-von-Hutten-Straße abgestellt. Als sie am nächsten Tag gegen 8.45 Uhr zu ihrem Auto ging, bemerkte sie einen Zettel an der Windschutzscheibe und Kratzer an der Stoßstange des Wagens.

Die Polizei sucht nun die Person, die den Zettel plus Kennzeichen an der Windschutzscheibe hinterlassen hat und weitere Zeugen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

