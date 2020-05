Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizei überprüft Geschwindigkeit in Meinersen

Meinersen OT Ahnsen (ots)

Die Polizei in Meinersen hat am 23.5.2020 in der Zeit von 21:00 Uhr bis 00:00 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung im Ortsteil Ahnsen durchgeführt. In dem benannten Zeitraum konnten insgesamt 10 Verstöße festgestellt werden. Trauriger Spitzenreiter war ein Fahrzeugführer, welcher mit 86 km/h durch die Ortschaft raste. Ihn erwartet neben einem Bußgeld auch ein Fahrverbot. Platz zwei belegt ein Autofahrer, der sein Fahrzeug mit 83 km/h durch die Ortschaft steuerte.

