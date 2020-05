Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht!

Wittingen (ots)

Am 20.05.2020 zwischen 09:55 Uhr und 10:25 Uhr kam es in 29378 Wittingen, Am Markt zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrzeug beschädigte einen in der Parkreihe vor der Ratsapotheke stehenden grauen VW Golf Kombi am hinteren linken Kotflügel. Zudem wurde die Fahrertür des Golfs verkratzt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung vom Unfallort. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher und/oder dem Unfallhergang machen kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 05831-252880 bei der Polizei in Wittingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn



Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0

Fax: + 49 (0)5371 / 980-150

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell