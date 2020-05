Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Trunkenheitsfahrt

Gifhorn, B4 (ots)

Am Mittwoch wurde gegen 16:45 Uhr von einer Verkehrsteilnehmerin ein Sattelzug gemeldet der in Schlangenlinien die B 4 aus Richtung Norden kommend befuhr. Zwischenzeitlich überfuhr der Sattelzug einen Leitpfosten und geriet in den Grünstreifen neben der Fahrbahn. Durch aufgewirbelte Steine wurde das Fahrzeug der Melderin beschädigt. Der Sattelzug konnte angehalten und der Fahrzeugführer überprüft werden. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemtest ergab einen Wert von 3,36 Promille. Im Führerhaus wurden diverse Alkoholika festgestellt. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 46-jährigen Slowaken dessen Führerschein nach einer Blutprobe sichergestellt wurde.

