Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht in Warburg

Warburg (ots)

Am Freitag (26. Februar) stand auf einer Parkfläche in Warburg am Paderborner Tor in Höhe Hausnummer 170 ein schwarzer VW Golf Kombi. Ein anderes Fahrzeug verursachte zwischen 13:45 Uhr und 14:30 Uhr an der Fahrerseite des VW am vorderen Radkasten einen Schaden. Da sich der Verursacher entfernte ohne eine Schadenregulierung zu veranlassen, ermittelt das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter wegen Unfallflucht. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegen genommen. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell