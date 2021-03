Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht in Bad Driburg

Bad Driburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht am Freitag (26. Februar) auf der Mühlenstraße in Bad Driburg. Im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 13:30 Uhr parkte in Höhe der Hausnummer 20 ein grauer Audi Q 3, der anschließend im Heckbereich einen Sachschaden aufwies. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 1.000 Euro. Da der Unfallverursacher sich ohne eine Schadenregulierung zu veranlassen entfernt hatte, werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell