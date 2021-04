Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Mann ohne Führerschein, unter Drogeneinfluss, lenkt nicht zugelassenen Pkw in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Delmenhorst kontrollierten am Mittwoch, 7. April 2021, gegen 19:10 Uhr, einen Pkw in dem Schluttermühlenweg in Delmenhorst.

Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der geführte Pkw Audi nicht zugelassen war.

Des Weiteren konnten die Beamten feststellen, dass der 21-Jährige Pkw-Fahrer aus Delmenhorst nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und unter Drogeneinfluss stand.

Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine und THC (Cannabis).

Der Delmenhorster musste die Beamten zur Dienststelle begleiten. Ihm wurde durch einen Arzt Blut entnommen.

Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt. Gegen den 21-Jährigen wurden Strafverfahren, sowie ein Ordnungswidrigkeiten, aufgrund des Fahrens unter Drogeneinfluss, eingeleitet.

Dem Mann und seine Mitfahrer erwarten jedoch noch ein weiteres Ordnungswidrigkeitenverfahren, da der Pkw mit drei weiteren Personen aus drei Haushalten besetzt war und sie somit gegen die geltende Corona-Verordnung verstießen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell