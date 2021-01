Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Oldenswort: Unfallflucht in der Harbleker Chaussee

OldenswortOldenswort (ots)

Am Mittwoch (30.12.20) wurde gegen 11:50 Uhr ein Toyota Aygo in der Harbleker Chaussee in Oldenswort angefahren. Die Fahrerin parkte ihren Wagen in Höhe der Hausnummer 17. Ein größerer, grauer Pkw fuhr von hinten an dem Toyota vorbei und touchierte dabei den Außenspiegel. Der Fahrer hielt kurz an, fuhr dann aber in Richtung Kotzenbüller Chaussee weiter.

Der Unfallverursacher und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Tönning (Tel.: 04861-6170660 oder Mail: Toenning.Pst@polizei.landsh.de) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell