Polizei Münster

POL-MS: 43-jähriger Täter durchwühlt unverschlossenes Auto

Münster (ots)

Polizisten nahmen am Mittwoch (30.9., 16 Uhr) an der Klausenerstraße einen mutmaßlichen Dieb fest. Der 43-Jährige war zuvor in einer Grundstückseinfahrt in einen unverschlossenen Pkw gestiegen und hatte das Handschuhfach durchwühlt. Das Geschehen hatte der Zeuge aus dem Küchenfenster beobachtet und die Polizei gerufen. Als der 43-Jährige das bemerkte, flüchtete er ohne Beute. Zwei weitere Zeugen verfolgten den Täter und stoppten ihn an der Mecklenbecker Straße. Dort nahmen Polizisten den 43-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz fest. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

