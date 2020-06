Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Montag, 22.06.2020 in der Meinrad-Thoma-Straße. Hier stellte eine Frau ihren Opel Zafira gegen 10.00 Uhr auf einen Parkplatz. Als sie gegen 10.30 Uhr an ihr Auto zurückkam, wies dieses erhebliche Kratzspuren am hinteren linken Kotflügel auf. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher machen können werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/8890-0) in Verbindung zu setzen.

md/jk

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell