Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen-Hundsdorf: Lämmer von Wiese gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Der Besitzer einer Schafherde hat heute Anzeige erstattet, weil ihm in der vergangenen Woche von Mittwoch, 26.08.2020, auf Donnerstag, 27.08.2020, drei Lämmer gestohlen wurden. Seine Herde Bergschafe hatte er auf einer Weide an einem Feldweg zwischen Hundsdorf und Odershausen eingezäunt. Die unbekannten Täter dürften die Lämmer mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

