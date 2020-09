Polizei Korbach

POL-KB: Volkmarsen: Sachbeschädigung an Schule durch Graffiti - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Zeit von Freitag, 28.08.2020, 12:00 Uhr, bis Montagmorgen, 31.08.2020, 08:00 Uhr, suchten unbekannte Täter eine Grundschule in der Schulstraße auf. Sie nutzten eine Feuerleiter, um auf ein Flachdach der Schule zu gelangen. Mit schwarzer Sprayfarbe wurden an Hauswänden und Dachfenstern verschiedene Schriftzüge und Symbole aufgesprüht. Der Sachschaden wird durch die Polizei auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell