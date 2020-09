Polizei Korbach

POL-KB: Korbach: Störung der Totenruhe - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Vergangenheit kam es auf dem Korbacher Hauptfriedhof in der Sachsenberger Landstraße im Bereich der Friedhaingrabstätten mehrfach zur Störung der Totenruhe. Unbekannte Täter hatten gezielt Bierflaschen, Bierdeckel und auch Feuerwerkskörper in dem Bereich abgelegt bzw. abgebrannt. Jetzt haben Geschädigte Anzeige erstattet. Die Korbacher Polizei ermittelt nun wegen Störung der Totenruhe und sucht Zeugen die Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben und bittet verdächtige Wahrnehmungen in Zukunft sofort zu melden. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

