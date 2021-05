Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Auffahrunfall mit schwer verletztem Kradfahrer

Ludwigsburg (ots)

Ein schwer verletzter Kradfahrer und 10.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Samstagmittag, gegen 12:14 Uhr. Ein 61-jähriger Fahrer eines Madas befuhr die Schwieberdinger Straße (L 1140) von Ludwigsburg kommend in Richtung Möglingen. Kurz nach der Unterführung der BAB 81 / Anschlussstelle LB-Süd, hielt er an einer rot zeigenden Lichtzeichenanlage an. Ein nachfolgender 60-jähriger Fahrer eines Honda Kraftrades erkannte dies zu spät und fuhr dem Mazda hinten auf. Der Kradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Das Kraftrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen vor Ort. Vom Polizeipräsidium Ludwigsburg waren drei Streifenbesatzungen zur Unfallaufnahme und Verkehrsregelung eingesetzt.

