POL-LER: Gesonderte Pressemitteilung der PI Leer/Emden für den 16.04.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden- Digitaler Zukunftstag bei der Polizeiinspektion Leer/Emden am 22.04.2021.

Der Zukunftstag bei der Polizei ist seit einigen Jahren eine wiederkehrende und sehr beliebte Veranstaltung. Im Jahr 2020 musste dieser besondere Tag leider ausfallen. Damit dieses Jahr nicht wieder ganz viele junge Menschen enttäuscht werden müssen, hat sich die Polizei Niedersachsen Gedanken gemacht und mit ganz großem Engagement den Digitalen Zukunftstag ins Leben gerufen. Am 22.04.2021 möchten die Polizei Niedersachen und die Polizeiinspektion Leer/Emden interessierte junge Leute in die vielseitige Welt der Polizei mitnehmen. In der Zeit von 09:00-12:00 Uhr treffen die Zuschauer*innen online auf Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen aus den verschiedensten Dienstbereichen und können Fragen zur Tätigkeit stellen. Auch zwei Kollegen aus der Polizeiinspektion Leer/Emden sind dabei. Zudem wird es niedersachsenweite Liveschaltungen geben, zum Beispiel zu den Hundeführern in Oldenburg oder auch zur Reiterstaffel nach Hannover. Die Polizei lädt alle interessierten jungen Leute im Alter von 13-16 Jahren ein, an diesem Tag dabei zu sein. Die Anmeldung ist ganz einfach. Wer mitmachen möchte, schickt eine E-Mail an: ausbildung@pi-ler.polizei.niedersachsen.de. In der Mail bitte den vollständigen Namen, die Adresse, das Geburtsdatum und, ganz wichtig, die E-Mailadresse angeben. Das Online-Ticket mit dem Zugangscode zur Veranstaltung kommt dann per Mail. Die Polizeiinspektion Leer/Emden freut sich auf die Anmeldungen.

