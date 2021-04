Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 13.04.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Diebstahl aus zwei Lkw++Sachbeschädigungen in leerstehenden Wohnungen++Führen eines Pkw unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln++

Leer - Diebstahl aus Lkw

In der Zeit vom 09.04.2021, 17:00 Uhr bis zum 12.04.2021, 07:20 Uhr kam es an der Logabirumer Straße zu Aufbrüchen von zwei Lkw. Unbekannte Täter verschafften sich Zugriff auf die verschlossenen Fahrzeuge und entwendeten aus diesen diverse Elektrowerkzeuge im Wert eines vierstelligen Betrages. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer telefonisch in Verbindung zu setzen.

Emden - Sachbeschädigungen in leerstehenden Wohnungen In der Zeit vom 09.04.2021, 18:00 Uhr bis zum 12.04.2021, 10:00 Uhr drangen unbekannte Täter in zwei derzeit leerstehende Wohnungen in der Wilhelm-Leuschner-Straße ein und verwüsteten diese. Unter anderem wurde mehrere Innentüren und eine Küchenzeile beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich fernmündlich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Moormerland- Führen eines Pkw unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln Am 12.04.2021 um 21:10 Uhr führten Einsatzkräfte der Polizei an der Rudolf-Eucken-Straße eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Im Rahmen der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 30-jährige Mann aus dem nördlichen Landkreis Leer unter dem Einfluss von 0,68 Promille Alkohol stand und zudem Betäubungsmittel, von denen er auch noch eine geringe Menge mit sich führte, konsumiert hatte. Zudem wies der Pkw keine aktuelle Zulassung auf. Den Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Mann muss sich nun einem strafrechtlichen Verfahren verantworten.

