Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 10.04.2021

PI Leer/Emden (ots)

Leer - Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag, den 09.04.2021, um 22:25 Uhr wurde ein 43-jähriger Leeraner im Rahmen einer all-gemeinen Verkehrskontrolle in der Hauptstraße in Leer kontrolliert. Hierbei stellten die eingesetz-ten Beamten bei dem E-Scooter-Fahrer eine Alkoholbeeinflussung von 0,77 Promille fest. In der Folge wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell