Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Sachbeschädigung im Karl-Bittel-Park

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Worms (ots)

Am vergangen Wochenende, von Samstag auf Sonntag haben unbekannte im Karl-Bittel-Park eine öffentliche Parkbank beschädigt. Einzelne Teile der Bank hat man gewaltsam aus der Verankerung gerissen und teils zerbrochen. Ein unweit der beschädigten Bank zum Park gelegenes Gartentor eines Anwesens der Donnersbergstraße ist durch einen Fußtritt ebenso beschädigt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell